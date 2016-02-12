Москвичи живут дольше россиян в среднем на шесть лет

Фото: YAY/ТАСС

Cредняя продолжительность жизни в Москве на шесть лет превысила среднероссийский показатель в 2015 году, приводит Агентство "Москва" слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

"По предварительным оценкам, за 2015 год ожидаемая продолжительность жизни в Москве на шесть лет превышает среднероссийский показатель, 77 лет против 71 года", – сказал заммэра.

При этом продолжительность жизни мужчин-москвичей увеличилась на восемь лет (до 77 лет) . Москвичек чуть меньше – на четыре года, но их средняя продолжительность жизни в столице приближается к 81 году.

"Москва в цифрах": Столичная медицина

Официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай ранее заявлял, что в России в 2015 году зафиксировано снижение смертности от наиболее распространенных причин. На 8,2 процента сократилась смертность от туберкулеза, на 3,4 процента – от болезней системы кровообращения и органов дыхания, на 5,5 процента – от внешних причин, от ДТП – на 13,6 процентов.

По его словам, Россия вошла в десятку государств, которые за последние годы добились наибольшего прогресса в борьбе с раком, диабетом, болезнями сердца и легких.