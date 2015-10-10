Форма поиска по сайту

10 октября 2015, 12:10

Москвичи выбрали фирменный десерт столицы

Фото: m24.ru

Победителем народного голосования, проходившего в столице с 5 сентября, стал торт "Ореховый со сгущенкой". Теперь он будет называться "Москва". Итоги голосования объявила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Для правительства Москвы все это несколько необычно - чего-чего, а торт мы пока не выбирали, - рассказала Сергунина. - Голосование проходило с пятого сентября, со Дня города, и в интернете, и в офлайне. Всего проголосовало более 200 тысяч человек. И мне было интересно, какой торт победит, и это оказался торт со сгущенкой".

В общей сложности в выборе торта "Москва" из пяти вариантов, предложенных для народного голосования, приняли участие более 214 тысяч человек. Торт "Ореховый со сгущенкой" лидировал по сумме онлайн- и офлайн-голосования, получив 58 913 голосов. Отрыв от ближайшего конкурента - "Миндального с малиной" составил всего полпроцента.

Торт "Москва" состоит из четырех белково-сбивных коржей, прослоенных кремом на основе вареной сгущенки с добавлением ореха фундука. Поверхность торта декорирована красной блестящей глазурью на основе белого шоколада.

Ингредиенты:

  • Белково–сбивной корж: белок яичный, сахар, ядро ореха фундука дробленое.
  • Крем: масло сливочное, молоко сгущенное вареное, ядро ореха фундука тертое, ядро ореха фундука дробленое, коньяк.
  • Покрытие: желе, белая шоколадная глазурь, ароматизатор "Ванилин", краситель натуральный.

