Средняя зарплата в Москве через 3 года достигнет 70 тысяч рублей

В следующем году средняя зарплата москвичей превысит 50 тысяч рублей, а к 2015 году увеличится до 69 тысяч. В прошлом году средняя зарплата в Москве составляла 43 тысячи рублей

Среднемесячная зарплата в Москве в 2012-2015 годах вырастет на 40%, пообещал глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников на заседании столичного правительства.

"Этот показатель к 2015 году достигнет 69 тысяч рублей", - приводит "Интерфакс" слова Решетникова.

По его словам, среднемесячная зарплата в Москве будет стабильно превышать российский уровень в 1,8 раз.

Кроме того, по словам министра, город намерен обеспечить высокие зарплаты работникам бюджетной сферы.

По информации Максима Решетникова, если в 2012 году средняя зарплата в Москве достигла 46 тысяч рублей, то зарплата учителя превысила 52 тысячи рублей, а врача - 60 тысяч рублей.

"Эта тенденция (в 2013-2015 годах) продолжится", - подчеркнул министр.