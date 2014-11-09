Форма поиска по сайту

09 ноября 2014, 13:20

Город

Новый экспресс начнет курсировать из Владимира в Москву

Новый воскресный экспресс начинает курсировать из Владимира в Москву, передает телеканал "Москва 24".

В составе поезда есть вагоны 1 и 2 класса. Кроме того, за счет одного дополнительного вагона увеличено число посадочных мест.

Первый поезд отправится в столицу в 19.45 и прибудет на Курский вокзал в 22.40. В пути электричка будет делать три остановки: Петушки, Орехово- Зуево и Павловский Посад.
Стоимость билета в вагон первого класса составляет 561,5 рублей, а в вагон второго класса - 383,5 рублей.

Ранее M24.ru сообщало, что с января 2015 года поменяются тарифы на пригородные электрички. Рост цен коснется зон удалением не больше 10 километров от центра Москвы. Проезд для тех, кто пересекает две и более тарифные зоны, наоборот, подешевеет.

Москва поезда экспресс Владимир ж/д и вокзалы

