Новый экспресс начнет курсировать из Владимира в Москву

Между Владимиром и Москвой будет курсировать новый поезд

Новый воскресный экспресс начинает курсировать из Владимира в Москву, передает телеканал "Москва 24".

В составе поезда есть вагоны 1 и 2 класса. Кроме того, за счет одного дополнительного вагона увеличено число посадочных мест.

Первый поезд отправится в столицу в 19.45 и прибудет на Курский вокзал в 22.40. В пути электричка будет делать три остановки: Петушки, Орехово- Зуево и Павловский Посад.

Стоимость билета в вагон первого класса составляет 561,5 рублей, а в вагон второго класса - 383,5 рублей.

Ранее M24.ru сообщало, что с января 2015 года поменяются тарифы на пригородные электрички. Рост цен коснется зон удалением не больше 10 километров от центра Москвы. Проезд для тех, кто пересекает две и более тарифные зоны, наоборот, подешевеет.