Михаил Горбачев презентует книгу о своей жизни до и после распада СССР

Фото: ИТАР-ТАСС

13 ноября в книжном магазине "Москва" на Воздвиженке первый и последний президент СССР Михаил Горбачев презентует новую книгу "Наедине с собой".

Это издание – не мемуары, а больше размышления о пройденном пути, рассказ о том, как формировался характер политика, его нравственные принципы, взгляды и убеждения. Автор не только вспоминает о распаде СССР, но и ищет ответы на вопросы, почему это произошло и какие вызвало последствия.

Горбачев также делится с читателем и своими мыслями о новой России и ее положении в современном мире.

Книга посвящена памяти самого близкого и любимого Горбачевым человека – его супруги Раисы.

Михаил Горбачев – советский, российский и мировой политический деятель. Он прошел все ступени аппаратной системы, занимал пост генсека ЦК КПСС, возглавлял Верховный Совет СССР, а затем стал первым и последним президентом Союза. Обладатель Нобелевской премии мира 1990 года.

Имя Горбачева ассоциируется с перестройкой, окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана и другими значимыми событиями в жизни России.