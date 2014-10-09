В Москве пройдет Всемирный рекламный саммит

Фото: M24.ru/Роман Васильев

В Москве, 9-10 октября, пройдет всемирный рекламный саммит, организованный международной рекламной ассоциацией, столичным департаментом СМИ и рекламы при участии ФАС, сообщает МИА "Россия сегодня".

Участники саммита обсудят опыт лидеров индустрии с представителями государственных и муниципальных органов власти, ректорами профильных ВУЗов, руководителями коммуникационных агентств и специалистами индустрии.

Форум позволит познакомиться с зарубежной практикой в области коммуникаций в мегаполисе, чтобы в дальнейшем применить эти знания в Москве. В мероприятии примет участие около 200 наиболее авторитетных представителей рекламной и медиаотрасли Западной Европы, США и Азии.

В первый день саммита после его официального открытия пройдет круглый стол, на котором представители рекламного бизнеса проанализируют мировую экономику, ее влияние на развитие медиакоммуникационной индустрии, обсудят прогнозы и перспективы развития рекламного сектора.

В пятницу, 10 октября пройдут четыре панельные дискуссии, участники саммита обсудят в том числе вопросы медиакоммуникации, влияние масштабных культурно-развлекательных событий на позиционирование мегаполиса. В ходе круглых столов рекламщики рассмотрят вопросы законодательного регулирования индустрии мегаполиса, саморегулирование индустрии.

В рамках саммита предусмотрена также образовательная программа.