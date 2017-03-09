Дополнительный поезд Москва – Таллин запустят на майские праздники

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На майские праздники между Москвой и Таллином запустят дополнительный поезд, говорится в сообщении на официальном сайте "РЖД". Поезд будет курсировать с 28 апреля по 5 мая.

Из Москвы поезд будет отправляться 28 апреля и 5 мая в 17:20 и прибывать в Таллин на следующие сутки в 10:00.

Из Таллина в Москву состав отправится 1 и 8 мая в 19:40 и прибудет в Москву на следующие сутки в 11:50, отмечается в сообщении.