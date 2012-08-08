Мошенники украли с банковских карт москвичей 6 млн рублей

ИТАР-ТАСС

Столичная полиция задержала мошенников, похищавших деньги с банковских карт.

Двое приезжих из республики Коми устанавливали на банкоматах устройство, считывающее информацию с пластиковых карт. С помощью украденных данных мошенники подделывали карты и обналичивали деньги.

По данным следствия, в Москве преступникам удавалось заниматься такими махинациями длительное время. Материальный ущерб от их деятельности составил около 6 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "кража", по решению суда они заключены под стражу.

Число подобных преступлений растет из года в год. В полиции советуют внимательно пользоваться банкоматами на улицах. Установка считывающего скиммингового оборудования возможна исключительно на уличных банкоматах и, если присмотреться, его можно заметить.