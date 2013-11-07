Я люблю Москву: где гуляют Николай Дроздов и Дэвид Браун

"Он потрясающий, жуткий, громкий, тихий, грустный, веселый… все сразу. Особенный", - так охарактеризовали наш город музыканты из австрийской группы The Merry Poppins. M24.ru расспросил известных людей об их любимых московских местах, что из этого получилось – в подборке.

Тверская улица. Фото: ИТАР-ТАСС

Джазмен Алексей Козлов: "Я коренной москвич и, естественно, у меня есть масса мест, с которыми связаны трепетные воспоминания. Например, улица Горького (ныне Тверская), часть которой в начале 50-х мы называли не иначе как "Бродвеем". Каждый вечер там собирались рисковые прозападно настроенные молодые люди, которых в народе презрительно называли "стилягами". А мы – "чуваки", в ответ считали всех остальных "жлобами". Там нередко бывали и облавы. Попавшихся забирали в "полтинник" (отделение милиции № 50), выясняли личности и сообщали по месту учебы или работы. Наиболее рьяных могли сразу отправить в "места не столь отдаленные". Поэтому лучше было не ерепениться и молчать, пока не отпустят. Сейчас эта часть Москвы ничем не напоминает мне о тех страшных сталинских временах. И слава Богу".

Московский зоопарк. Фото: ИТАР-ТАСС

Телеведущий Николай Дроздов: "Люблю Московский зоопарк. Я хожу туда в понедельник, когда там выходной день, а то все узнают. Еще Пушкинский музей и Третьяковская галерея. Я так люблю Москву, что в этом городе мне нравится все".

Дом Булгакова. Фото: M24.ru

Актриса Лиза Арзамасова: "Для меня недавним открытием стал Дом Булгакова. С этим местом я начала знакомиться года четыре назад и тогда не вполне понимала, какое оно волшебное. А недавно мне удалось лучше изучить все тайные уголки, узнать его секреты. Это место дарит веру в волшебство. Особенно, когда смотришь на огромного кота Бегемота, который как будто действительно сошел со страниц "Мастера и Маргариты". У меня есть фотография, на которой Бегемот сидит у крыльца, а я присела рядом на корточки. Так вот на снимке этот кот оказался выше меня!"

Новый Арбат. Фото: ИТАР-ТАСС

Музыкант Дэвид Браун: "Мой первый визит в Москву в 2003 году был хорош, но все казалось таким… странным. Москва очень отличается от американских городов. Улицы слишком широкие – нет, не Китай-город, а вот Арбат, например. Такие большие улицы заставляют чувствовать себя крошечным.

Люди тоже показались странными. В первый приезд мы остановились в гостинице "Украина". Я попытался пошутить с девушкой за стойкой администратора, но она на меня так сурово посмотрела! Я был удивлен. Хотя каждый раз, когда я приезжаю в Россию и конкретно в Москву, то во всех заведениях дружелюбная атмосфера – рестораны, кафе. Там всегда тебе рады и понимают, что тебе нужно. Например, всегда предложат самый уютный столик в углу".

Парк "Коломенское". Фото: ИТАР-ТАСС

Певица Мара: "Из парков – это Коломенское и Царицыно. В них довольно приятно находиться. А вообще мне нравится вся Москва. Нравится гулять по набережным напротив Москва-Сити и просто по улицам. По Поварской, Арбату, по переулкам. Здесь так много сохранилось старых домов XVIII-XIX века. Иногда они закрыты большими стекло-бетонными зданиями, находятся во дворах, но их действительно много, и их интересно разглядывать.