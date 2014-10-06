Моя фотогеничная столица: 10 лучших Instagram-аккаунтов о Москве

6 октября исполнилось 4 года соцсети Instagram. Мы собрали десять лучших аккаунтов о Москве – таких, подписавшись на которые, вы точно заново влюбитесь в этот город.

Фото: @rooftop_moscow

Захватывающий Instagram, в который выкладывают снимки, сделанные московскими руферами. Парки, небоскребы и храмы, закаты, рассветы и туманы, ночные огни, салюты и магистрали – снятая с высоты Москва выглядит невероятно. А еще тут есть снимки романтичных "крышных" свиданий, героям которых наверняка завидуют подписчицы.

Фото: @moscowfacades

Разнообразие городских фасадов поражает воображение не хуже снимков с московских крыш. "Лица" домов тут найдутся всякие: блочные и ажурные, деревянные и сталинские, зеркальные, выпуклые, разноцветные. Правда, модераторы аккаунта не указывают адресов зданий, которые снимают, - а жаль.

Фото: iloveoldmoscow

На черно-белых и пожелтевших снимках старой Москвы – Храм Василия Блаженного, дом Пашкова, улица Варварка и прочие знакомые любому москвичу места. Очень понравится ностальгичным натурам, сокрушающимся по поводу того, что в Москве теперь так много небоскребов.

Фото: @moscow_streets

Этот аккаунт документирует что-то вроде стрит-арта – а точнее, надписи на стенах домов, подземных переходов, железнодорожных заборах. Иногда попадаются забавные снимки вроде граффити на грузовиках. Не исключено, что большинства "произведений", которые попадают на снимки фотографов, городские службы в последствие избавляются.

Фото: @msk_town

Отличный аккаунт, в который попадают снимки и любителей, и профессионалов. Преобладают фотографии высоток, закатов и достопримечательностей – Кремля, ВДНХ, Храма Василия Блаженного. Фотопосты добавляют не слишком часто, так что спамить в вашей ленте этот Instagram вряд ли будет.

Фото: @mosquarium

Пожалуй, самый качественный и интересный Instagram о Москве. Его попеременно ведут разные фотографы, которые в течение нескольких дней делятся с подписчиками своими снимками города. Здорово любоваться и разными уголками Москвы (попадаются необычные), и контрастом между стилями съемки разных авторов.

Фото: @mosmetro

В официальном аккаунте подземки выкладывают интересные фото разных пользователей и пишут полезные новости (о ремонте вестибюлей, временном закрытии станций, акциях метрополитена). Еще модераторы периодически делятся историями создания разных станций. Встречаются фото пассажиров и даже котики.

Фото: @dgp_mos

В фотоблоге департамента градостроительной политики можно найти красочные и информативные мини-путеводители по районам, фотографии, сделанные подписчиками, и даже снимки старой Москвы. Аккаунт интересный - ведут его со вкусом.

Фото: @moscowmix

В Instagram фотографа Ильи – усадьба "Кусково" и другие подмосковные красоты, центр столицы и ее окраины, уличные музыканты и речной транспорт. Все снято очень красочно и обработано качественно.

Фото: @mymoscow

Душевный и достаточно концептуальный фотоблог девушки Яны о Москве. Здесь много нежных тонов, садовых цветов и случайных прохожих. Рассматривая фотографии этого Instagram, хочется взять в руки камеру и бежать снимать жизнь города.