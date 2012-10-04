Минимальная зарплата москвичей составит более 12 тысяч рублей

Сегодня в столице определили нижнюю планку заработной платы. С 1 июля 2013 года она составит 12,2 тысяч рублей

С 1 июля 2013 года минимальная заработная плата в Москве составит 12 200 рублей. Об этом говорится в проекте соглашения, который был одобрен на заседании московской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

Соответствующий документ будет подписан между столичным правительством, московским объединением профсоюзов и объединениями работодателей Москвы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что с 1 июля 2012 года минимальный ежемесячный доход москвичей составлял 11,7 тысяч рублей.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, средняя зарплата москвичей в четыре раза больше минимальной.

Например, в 2012 году средняя зарплата в Москве составит около 50 тысяч рублей в месяц. Это на 5% больше, чем в предыдущем году.