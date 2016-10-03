Самый большой самолет в мире начал летать в Дубай из Москвы

Крупнейший пассажирский самолет в мире авиакомпании Emirates возобновил полеты по маршруту Москва-Дубай после двухлетнего перерыва, пишет The National.
Первый возобновленный рейс ЕК131, выполняемый самолетом А380, прибыл в московский аэропорт Домодедово вечером 1 октября.
Отмечается, что Airbus оборудован тремя классами перевозки пассажиров. Предусмотрено 14 частных апартаментов в первом классе и 76 мест в бизнес-классе на верхней палубе.
Ранее m24.ru сообщало, что авиакомпания Emirates Airlines поставит лайнер на линии с 1 декабря 2016 года.