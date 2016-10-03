Самый большой самолет в мире начал летать в Дубай из Москвы

Крупнейший пассажирский самолет в мире авиакомпании Emirates возобновил полеты по маршруту Москва-Дубай после двухлетнего перерыва, пишет The National.

Первый возобновленный рейс ЕК131, выполняемый самолетом А380, прибыл в московский аэропорт Домодедово вечером 1 октября.

Отмечается, что Airbus оборудован тремя классами перевозки пассажиров. Предусмотрено 14 частных апартаментов в первом классе и 76 мест в бизнес-классе на верхней палубе.

Ранее m24.ru сообщало, что авиакомпания Emirates Airlines поставит лайнер на линии с 1 декабря 2016 года.

Airbus А380 – крупнейший двухпалубный пассажирский самолет в мире. Его вместимостью составляет 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Лайнер может выполнять полеты на расстояния до 15,4 тысячи километров. Его высота достигает более 24 метров, длина свыше 72 метров, а размах крыла 79 метра. А380 впервые поступил в эксплуатацию в 2007 году.