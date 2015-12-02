Москва вошла в пятерку популярных городов в Instagram

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская столица заняла четвертое место по количеству выложенных пользователями фотографий в Instagram, сообщает "Интерфакс".

Самым популярным городом стал Нью-Йорк, на втором месте Париж, на третьем – Лондон. Также в десятку вошли Лос-Анджелес, Амстердам, Барселона и Стамбул.

Кроме этого, Красная площадь вошла в тройку самых популярных мировых достопримечательностей, обойдя Колизей в Риме и Собор Парижской Богоматери в Париже. Главную площадь российской столицы опередили только Эйфелева башня и Лувр в Париже.

Еще одна российская достопримечательность вошла в десятку популярных мест в мире – это парк искусств МУЗЕОН – он занял десятое место в топе.

Самым популярным хэштегом 2015 года в мире стал #love, а в России – #Москва.

Instagram был запущен в октябре 2010 года. Принадлежит компании Facebook, купившей сервис в 2012 году. Общее количество снимков, размещенных на фотохостинге, превысило 30 миллиардов.

Ежедневно пользователи Instagram обмениваются более чем 70 миллионами изображений и видеороликов, которые привлекают по 2,5 миллиарда лайков в день. Глобальная аудитория сервиса на сегодняшний день превысила 400 миллионов человек.

По данным AiTarget, который является официальным реселлером рекламы Facebook и Instagram в России, на данный момент Россия занимает пятое место в мире по количеству пользователей социальной сети.

Согласно исследованию компании, более 16 миллионов российских граждан ежедневно загружают 3,5 миллиона фотографий и оставляют 125 миллионов лайков.