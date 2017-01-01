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01 января 2017, 14:29

Фестивали и праздники

В новогодних мероприятиях в Москве участвовали около 3 миллионов человек

Более трех миллионов человек участвовали в новогодних гуляниях, прошедших в столице в ночь на 1 января, написал Сергей Собянин в своем Twitter.

Все прошло без чрезвычайных ситуаций, уточнил мэр.

В том числе около 100 тысяч человек отметили праздник в центральной части города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Правопорядок обеспечивали свыше трех тысяч сотрудников органов внутренних дел, более четырех тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также две тысячи представителей народных дружин. Гуляния в городе прошли без серьезных нарушений правопорядка.

По всей России в новогодних праздничных гуляниях приняли участие более семи миллионов человек.

Добавим, что всего же в Москве пройдет более 400 мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества. В программе – театрализованные представления, концерты, музыкальные фестивали, ярмарки и выставки.

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