30 сентября 2013, 17:50

Разлив масляного пятна обнаружен в Москве-реке около Красногорска

Фото: M24.ru

В Москве-реке около подмосковного Красногорска в микрорайоне Павшинская пойма, у Волоколамского причала обнаружили разлив масляного пятна.

Сообщение о происшествии поступило в 15.25. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что нефтепродукты вытекли из двух труб с рабочей площадки строящегося микрорайона.

Для предотвращения распространения загрязнения были выставлены боновые заграждения.

Всего на устранение разлива направлено 8 единиц техники и 15 человек.

Напомним, что 8 сентября в этом районе уже происходил разлив нефтепродуктов. Тогда спасателям потребовался целый день на очистку Москвы-реки.

Москва-река нефть Красногорск чп мо

