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Москва 24

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Общество

28 августа 2014, 16:02

Горожанам расскажут историю Москвы-реки на теплоходных экскурсиях

Москва-река экскурсии туризм НИиПИ Генплана Москвы теплоход

Фото: m24.ru

В сентябре Институт Генплана проведет серию экскурсий по Москве-реке. Проходить они будут в поддержку международного конкурса на разработку концепции развития территорий, прилегающих к главной водной артерии столицы, сообщает пресс-служба НИиПИ Генплана.

Экскурсии будут организованы в рамках проекта "Остров Москва". Каждое воскресенье в течение сентября любой желающий сможет прослушать лекции о мостах и набережных Москвы-реки, а также об объектах культурного наследия, которые располагаются вдоль берегов.

Рассказывать о главной столичной реке будут ведущие эксперты Института Генплана, а сами лекции будут проходить на теплоходе "Царица Елена". Полная программа проекта "Остров Москва" предусматривает по две-три экскурсии каждое воскресенье. В их рамках будут проходить лекции, а также интерактивные и развлекательные мероприятиями.

Какими станут берега Москвы-реки после обустройства набережных

Первая прогулка под названием "Река-монастырь. Церкви на воде" начнется 31 августа в 16.00. Корабль отчалит от причала на Лужнецкой набережной. Ведущий лекции – Борис Кондаков, культуролог, архитектор Института Генплана Москвы. Один взрослый билет обойдется в тысячу рублей, за ребенка нужно будет заплатить 200. Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

Напомним, ранее открылся прием заявок международного конкурса на разработку концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке. На первом этапе конкурса будут отобраны шесть команд, которым предстоит разработать альтернативные концепции развития прибрежных территорий. Они должны будут предложить развитие реки до 2035 года, а также типологизировать набережные: пешеходная, транспортная, природная и так далее.

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Кроме того, на месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы.

Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.

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