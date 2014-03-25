Форма поиска по сайту

25 марта 2014, 12:12

Город

Пешеходный мост от Павшинской поймы до "Мякинино" откроют в декабре

Фото: M24.ru

Пешеходный мост через Москву-реку от красногорского района Павшинская пойма до станции метро "Мякинино" откроется в декабре 2014 года, заявил зампред правительства Подмосковья Герман Елянюшкин.

Длина моста составит около 370 метров, ширина - 5 метров. Согласно проекту, пропускная способность сооружения - 10 тысяч человек в час, сообщает ИТАР-ТАСС. Мост оборудуют пандусами для людей с ограниченными возможностями, а также велосипедными дорожками. В настоящее время со стороны станции метро "Мякинино" уже установлены первые каркасы будущего моста.

Первый камень в основание моста был заложен в мае прошлого года. По словам Елянюшкина, приблизительная стоимость проекта составляет около 800 миллионов рублей.

В районе Павшинская пойма проживают более 45 тысяч человек. Сейчас жителям приходится добираться пешком до ближайшей станции метро - "Волоколамская" - около 40 минут. Строительство пешеходного моста сократит это время в несколько раз.

Москва-река мосты проекты Павшинская пойма мо

