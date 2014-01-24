"Умные" системы безопасности будут охранять канал имени Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Интеллектуальные системы безопасности установлены и запущены на ряде объектов ФГУП "Канал имени Москвы". Об этом говорится на сайте тольяттинского технопарка "Жигулевская долина".

Так, на гидроузлах, плотинах, дамбах, водохранилищах и других гидросооружениях установлены системы видеонаблюдения "Интегра-Видео" (более 2000 видеокамер); система "Интегра-СКД" для организации доступа - на 30 объектах.

"В ближайших планах - установка на всех этих объектах интегрированной интеллектуальной системы безопасности "Интегра-С", которая позволит собирать данные со всех подсистем безопасности (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля и управления доступом) с последующим их выводом на 3D-модель объекта со всеми предварительно установленными приборами системы (видеокамеры, датчики, точки прохода и т.д.)", - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что системы безопасности созданы самарским консорциумом "Интегра-С" в рамках партнерских отношений со столичной компанией ЗАО "БАРС".