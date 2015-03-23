Форма поиска по сайту

23 марта 2015, 22:14

Город

Спасатели достали мужчину из Москвы-реки у Болотной площади

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Сотрудники МЧС спасли мужчину из Москвы-реки возле Болотной площади, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС.

"В 21.08 мужчину достали из воды. Сейчас он машине скорой помощи, по предварительной информации, серьезных травм он не получил", - отметил дежурный.

По его словам, инцидент произошел на мосту у Болотной площади, сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

Ранее трое детей провалились в прорубь на пруду в районе Марьино. Ребенок провалился в прорубь на пруду около дома 21 по Мячковскому бульвару.

Двое его друзей бросились на помощь, на тоже оказались в воде. Детей спасли очевидцы произошедшего до прибытия спасателей. Всем пострадавшим около 10-11 лет.

Напомним, в январе двое детей провалились под лед в Коломенском районе Подмосковья. Один из них погиб. Второго ребенка успели спасти прохожие.

Москва-река Болотная площадь спасатели чп спасение людей

Главное

