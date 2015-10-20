В Москве возможно запустить водное такси, как в Санкт-Петербурге – эксперт

Фото: m24.ru/Роман Васильев

В столице можно запустить водное такси, как в Санкт-Петербурге, которое будет передвигаться по Москве-реке, считает доктор архитектуры, профессор кафедры градостроительства Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Валерий Нефедов.

По его словам, нужно оживить движение по реке, запустить систему перевозок по воде. Второй шаг – создание системы пересадочных узлов, где можно с водного такси пересесть на метро или наземный общественный транспорт. Пассажирские перевозки по воде помогут разгрузить движение на самых проблемных участках в городе.

"В Петербурге более разветвленная система рек и каналов, поэтому наш водный ресурс несколько выше. Но и в Москве идея водного такси может прижиться, если предложить людям востребованные маршруты, которые сегодня преодолеваются с трудом из-за пробок", – сказал эксперт.

Он добавил, что стоимость поездки на водном такси в Санкт-Петербурге ниже, чем в обычном такси, поскольку скорость передвижения по воде не самая высокая. Удобно пользоваться таким такси, если человеку нужно добраться до места назначения неподалеку от реки.

Ранее m24.ru сообщало, что пассажиров по Москве-реке вскоре будут перевозить гондолы. Пустить новый вид транспорта предложили столичные архитекторы.

По проекту, речным "такси", которое очень будет походить на венецианские гондолы, смогут воспользоваться пешеходы и велосипедисты. Такой способ переправы займет гораздо меньше времени, чем переход через пешеходный мост. Кроме того, проектом предусмотрено 27 портов районного масштаба, а также 11 крупных так называемых "портов будущего". Места для трех из них уже определены – это набережные в районе Мневников, ЗИЛа, а также "Москвы-Сити".