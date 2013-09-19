Благоустроенную зону Москвы-реки планируется увеличить в два раза

Фото: M24.ru

Столичные власти планируют вдвое увеличить благоустроенную территорию береговой линии Москвы-реки. В настоящее время в границах города оборудованы лишь 60 километров, в то время как общая протяженность береговой линии Москвы-реки составляет 220 километров.

"В наших планах еще около 60 километров береговой линии должны стать общественными зонами, доступными, интересными, привлекательными и комфортными для горожан. В дальнейшем зона общественного пространства вдоль реки должна стать еще больше", - сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, в дальнейшей работе предстоит исправить упущение градостроителей, которые не воспринимали прибрежную территорию и реку в целом как ценность.

В следующем году стартует большой проект "Москва-река". Его уже разрабатывают в московском правительстве, сообщает пресс-служба Комплекса по градостроительной политике и строительства города Москвы.

Как отмечают специалисты, освоение прибрежных зон в черте города является одним из мировых трендов, предполагающих трансформацию прибрежных территорий в общественные пространства для отдыха, культурных событий и спорта. "Это развитие не только знаковых проектов, но и благоустройство небольших территорий, создание пространств для детей, обеспечение комфорта маломобильных групп населения, контроль за движением на улицах, строительство более удобных остановок общественного транспорта - все небольшие изменения, из которых складывается комфортное городское пространство", - подытожила преподаватель архитектурной школы "МАРШ" Надежда Нилина.

Напомним, что стоимость работ по благоустройству берегов реки в черте столицы оценивается примерно в 100 миллиардов рублей.