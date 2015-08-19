Содержание мазута на месте пожара на Москве-реке не превышало норму – эксперты

Фото: ТАСС/Валентин Соболев

Эксперты не обнаружили превышения содержания нефтепродуктов в Москве-реке на месте пожара. Масштабного загрязнения воды мазутом удалось избежать, сообщает ТАСС.

Специалисты Росгидромета обследовали 1,3 километра – от Алма-Атинской улицы до Капотни – и отобрали 10 проб воды. Уровень содержания нефтепродуктов в пробах составил 1-2 предельно допустимых концентраций, что соответствует норме для этого участка реки.

Напомним, 12 августа на Москве-реке в районе Марьино произошел крупный пожар, в результате которого пострадали три человека – двое взрослых и девятилетний ребенок. Горели 100 погонных метров травы на берегу Москвы-реки, а также масляное пятно на поверхности реки на площади 4 квадратных метра.

В Росприроднадзоре по факту пожара завели административное дело, сообщив, что пока разрабатывают только одну версию пожара – разгерметизацию трубопровода, проходящего по дну реки. В ведомстве подчеркивали, что это может быть не только действующий трубопровод, но и выведенная из эксплуатации труба, в которой остались нефтепродукты.

Причиной утечки нефтепродуктов в Москву-реку, случившейся 12 августа в районе Марьино, могла стать изношенность подводного нефтепровода.

Нефтепровод был введен в эксплуатацию в 1977 году. При этом нормативный срок службы таких дюкеров – около 30 лет.