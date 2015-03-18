На юге столицы в Москву-реку упал портовый кран

В Нагатинской пойме упал строительный кран - очевидцы

Портовый кран упал в Москву-реку в Нагатинском затоне (ЮАО), сообщила читательница M24.ru Анна Д.

По ее словам, инцидент произошел на территории промзоны ЗИЛ. "Сейчас кран пытаются поднять два других крана", – рассказала она.

Очевидец события Вячеслав рассказал телеканалу "Москва 24", что в момент падения крана был слышен сильный шум. "Все побежали смотреть в окна", – отметил он.

В столичном управлении МЧС подобных заявок не поступало, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

"Наш офицер выехал на место для проверки появившейся в СМИ информации", – подчеркнул собеседник.