Навигация по Москве-реке: история и современность

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу, 19 апреля, на причале Парка Горького в 80-й раз откроется пассажирская навигация по Москве-реке. Во время торжественной церемонии, которая начнется в полдень, пройдут парады навигацких школ, кадетских корпусов и академии водного флота. M24.ru расскажет об истории навигации в столице и ее особенностях.

До революции 1917 года по Москве-реке не было регулярного пассажирского движения. Правда, с 1887 года открыли внутригородское пароходство по воскресным и праздничным дням. Суда обслуживали пассажиров по маршруту Болотная площадь - Дорогомилово.

Первые речные трамвайчики появились в 1923 году: небольшие катера тогда вмещали от 40 до 100 пассажиров. Особой популярностью в довоенные годы пользовались маршруты Каменный мост - Заозерье и Дорогомиловский мост - завод АМО.

В советские годы одним из самых известных туристических маршрутов стала "Московская кругосветка": Южный речной вокзал - Ока - Нижний Новгород - Волга - Канал имени Москвы - Северный речной вокзал.

Сегодня навигация по главной городской водной артерии продолжается с середины апреля до середины ноября. Причем курсируют по ней не только туристические паромы, но и частные суда.

Фото: ИТАР-ТАСС

Согласно "Правилам пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в городе Москве", байдаркам, катерам и яхтам не запрещено курсировать по Москве-реке в любой день недели, кроме официальных праздников. Но гидроциклам путь на главную столичную реку заказан.

При этом маломерное судно по судоходной реке может только идти, а бросать якорь - нет. Судоводитель должен иметь при себе документы на управление речным транспортом, соблюдать скорость движения, иметь на борту средства спасения, пожаротушения, а также не нарушать правила перевозки пассажиров.

Плавсредство необходимо зарегистрировать в государственной инспекции по маломерным судам. Судовой билет владелец получает после того, как судно осмотрит специалист ведомства. Каждый год речной транспорт должен проходить техосмотр.

Для того, чтобы "путешествовать" по Москве-реке нужно также получить удостоверение водителя судомеханика. Для этого требуется пройти месячный курс обучения в школе при ГИМС МЧС.

Отметим, после ряда трагических инцидентов на Москве-реке в 2011 году транспортная прокуратура выступила с инициативой запретить движение катеров в черте города.

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году в столице планируется организовать круглогодичную навигацию на Москве-реке. Первое время по центру города будут курсировать 10 прогулочных теплоходов, а к майским праздникам их количество увеличится вдвое. По Москве-реке ходят 165 судов, они выполняют 11 регулярных маршрутов в направлении с севера на юг.

Москвичи смогут совершить дневные речные прогулки по маршрутам: Киевский вокзал - Новоспасский мост, Киевский вокзал - Крымский мост - Киевский вокзал, Коломенское - Марьино - Братеево - Коломенское, ЦПКиО имени Горького - Новоспасский мост - ЦПКиО, Лужков мост - памятник Петру Великому - Кремль - Новоспасский мост - Лужков мост, Новоспасский мост - Большой Устьинский мост - Парк Культуры - Большой Устьинский мост, Воробьевы горы - Котельническая набережная - Воробьевы горы, Театр Эстрады - Парк Культуры - Театр Эстрады.

К привычному списку направлений может добавиться новый маршрут от Северного речного вокзала к причалу в Химках. Кроме того, к лету между парком "Северное Тушино" и Речным вокзалом собираются пустить паромную переправу.

Сделать Москва-реку полноценной заменой для наземного транспорта удастся не скоро. Для это необходимо изменить городскую инфраструктуру. В частности, устроить больше причалов в доступных местах. Также скоростному передвижению по Москва-реке мешают шлюзы, которые находятся в центре города. Они не дают пересечь реку без остановок, а шлюзование занимает в среднем 30 минут.

Городские власти намерены рационально использовать водные ресурсы столицы. Так, на Москве-реке могут появиться водное метро, крытые велодорожки, плавучие парковки, а также дебаркадеры с гостиницами и ресторанами.

Виктория Платова