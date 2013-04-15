Навигацию на Москве-реке торжественно откроют в пятницу

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу 19 апреля на причале Парка Горького в 80-й раз откроется пассажирская навигация по Москве-реке. Во время торжественной церемонии, которая начнется в полдень, пройдут парады навигацких школ, кадетских корпусов и академии водного флота.

В празднике примут участие представители Минтранспорта РФ, Росморречфлота, правительства Москвы, Московского Речного Пароходства, на церемонии также выступят кадеты и воспитанники навигацких школ, студенты академии водного транспорта и члены столичных молодежных организаций. Зрителей также ждет парад флота Столичной судоходной компании.

Ранее сообщалось, что в этом году навигация на Москве-реке может стать круглосуточной, а к привычному списку направлений может добавиться новый маршрут от Северного речного вокзала к причалу в парке "Северное Тушино" и в Химки.

Первое время по центру города будут курсировать 10 прогулочных теплоходов, а к майским праздникам их количество увеличится вдвое. По Москве-реке ходят 165 судов, они выполняют 11 регулярных маршрутов в направлении с севера на юг.