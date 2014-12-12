В рамках развития Москвы-реки построят 17 млн "квадратов" недвижимости

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Около 17 миллионов квадратных метров недвижимости будет построено в рамках комплексного развития агломерации Москвы-реки. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума, передает Агентство "Москва".

В четверг, 11 декабря, власти Москвы объявили победителя градостроительного конкурса на концепцию развития набережных Москвы-реки.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что в финале участвовало шесть международных консорциумов. Он отметил, что интересные проекты представили компании из Китая, Испании и Нидерландов. Победителем конкурса стала компания "Меганом", которая планирует построить в столице сеть причалов и речных парков.

Согласно концепции, в городе обустроят более 120 километров набережных, возведут транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов. Первые изменения произойдут уже весной 2015 года.

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"Меганом" планирует развивать инфра­структуру общественного транспорта: метро, автобусов, трамваев, и водного транспорта. В прибрежных зонах появятся пешеходные и велосипед­ные дорожки, а сами набережные превратятся в пу­бличные пространства.

Кроме того, создатели проекта подчеркивают важность охраны экологии Москвы-реки. Вдоль ее северного берега "Меганом" планирует создать зеленые острова для очистки воды и построить волнорезы.

Напомним, Сергей Собянин объявил открытый архитектурный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки летом этого года. На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы.

Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

Всего на участие в конкурсе претендовали 216 компаний из России, Бельгии, Испании, США, Франции, Германии, Нидерландов, Италии, Китая, Австрии, Хорватии, Колумбии, Сингапура, Филиппин и Дании.