Трое рыбаков провалились под лед на Москве-реке

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники МЧС спасли троих рыбаков, провалившихся под лед на Москве-реке, сообщает Агентство "Москва".

Спасенных осмотрели медики, двоих уже отпустили домой. По предварительным данным, лед не выдержал, когда рыбаки пытались поставить на нем палатку.

МЧС предупреждает жителей и гостей столицы об опасности нахождения на тонком льду.

Напомним, в феврале сотрудники МЧС спасли девятилетнего мальчика, который провалился под лед Москвы-реки. Инцидент произошел днем 28 февраля, когда дежурные патрулировала Москву-реку в районе Таманской улицы на северо-западе города.

Спасатели заметили провалившегося под лед ребенка, переходившего реку в сопровождении матери. Сотрудники ПСС (поисково-спасательной службы) достали мальчика из ледяной полыньи и вместе с матерью отвезли на спасательную станцию.