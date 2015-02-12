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Проекты

12 февраля, 14:47

Мост от "Красного октября" до Крымской набережной начнут строить в 2016 году

Москва-река мосты проекты проект Москва-река стройк

Фото: m24.ru

Строительство пешеходного моста через Москву-реку от "Красного октября" до Крымской набережной может начаться в 2016 году. Проект сооружения планируется разработать до конца 2015 года, сообщает Агентство "Москва".

Компания "Гута", которая является владельцем территории завода, спроектирует и построит мост, но сначала власти города должны утвердить проект. По словам инвесторов, сам проект не дорогостоящий. Его функция – соединить территорию для пешеходов.

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Ранее сообщалось, что парк искусств МУЗЕОН и территорию завода "Красный Октябрь" может связать пешеходно-велосипедный мост.

"Местные жители уже давно высказывали пожелание о возведении такого моста. Надо признать, что сегодня островная территория "Красного Октября" немного "оторвана" от территории парка", - сказал главный архитектор НИиПИ Генплана Москвы Андрей Гнездилов.

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При этом главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что мост через Москву-реку от "Красного октября" до Крымской набережной могут построить за счет группы компаний "Гута".

"Инвестор, находящийся на "Красном октябре" готов реализовывать этот проект. Им кажется эта связь важной, городу тоже - тут есть согласие. Больше того, есть уже и концепция. Очень симпатичное инженерное сооружение. Я думаю, будет небольшая, но знаковая вещь", - добавил Кузнецов.

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