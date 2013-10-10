На Москве-реке не планируют размещать дебаркадеры

Фото:M24.ru

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы опроверг информацию о том, что на водной поверхности Москвы-реки будут размещены дебаркадеры, мини-гостиницы, парковки и другие сооружения.

Пресс-служба комитета уточняет, что идея, якобы высказанная заместителем председателя Москомархитектуры Александром Тимоховым на форуме "ЭКСПО Реал", на самом деле принадлежит бизнесменам, обсуждавшим ее в рамках круглого стола.

Выступление Тимохова "Река - уникальный элемент общественного пространства" было посвящено развитию территорий Москвы-реки, а не размещению объектов на воде. Он подчеркнул, что из 220 километров набережной используется только 25%. Основная задача городских властей - реабилитация прибрежных территорий с приоритетом развития общественных пространств.

Ссылки по теме На Москве-реке появится сеть мини-гостиниц



При этом планируется лишь реабилитировать прибрежные территории, развивая на них общественные пространства. Так, глава департамента культуры Сергй Капков выступает за то, чтобы все набережные сделать пешеходными по принципу Крымской. Однако в самых ближайших планах городских властей этого нет. Пока архитекторы намерены убрать с них непрофильные объекты - промышленные и складские, а также разбить скверы, развить систему водного транспорта.