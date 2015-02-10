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10 февраля, 17:20

Базы МЧС на дебаркадерах в Москве демонтировать не будут

Москва-река МЧС благоустройство транспорт дебаркадеры

Фото: M24.ru

Дебаркадеры, на которых расположены спасательные базы МЧС, останутся на Москве-реке, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожного-транспортной инфраструктуры.

"Важно отметить, что часть дебаркадеров функционируют как спасательные базы МЧС - они останутся на Москве-реке и будут обеспечивать безопасность курсирования речного транспорта и горожан", - рассказали в ведомстве.

"Большинство дебаркадеров, находящихся в акватории Москвы-реки, стоят там незаконно. Исключенные из судового реестра объекты не должны находиться в городе. В ноябре 2014 мы очистили Фрунзенскую набережную, убран дебаркадер с Космодамианской набережной, проводятся работы на Краснопресненской набережной", - заявил заместитель руководителя департамента транспорта Дмитрий Савченко.

Ранее M24.ru сообщало, что плавучие рестораны и гостиницы, расположенные на дебаркадерах, перенесут в другие районы. В качестве пункта назначения столичные власти рассматривают набережные в Братееве и Марьине.

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"Когда проектировались набережные, дебаркадеров в плане не было, поэтому они не вписываются в парадное окружение. В верховьях реки на северо-западе столицы рекреационные зоны лучше планировать так, чтобы объекты были на берегу, а не на реке. "Водные" рестораны можно перенести, например, на юго-восток Москвы, где река довольно безжизненна, хотя к ней выходит много жилых территорий. Река идет через Братеево, Марьино. Пространства необходимо привести в порядок и можно рассмотреть такой вариант. У жителей появлялись бы общественные центры", - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Демонтаж дебаркадеров осуществляется на основании постановления правительства Москвы от 26 сентября 2013 года. Этот документ дает основания демонтировать дебаркадеры, которые не входят в государственный судовой реестр.

Решение об исключении из этого реестра принимает транспортная прокуратура Москвы, Роспотребнадзор и ряд других профильных ведомств, но только в том случае, если этот объект действительно не используется в судоходной системе Москвы.

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