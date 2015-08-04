На Москве-реке создадут 40 мест для швартовки судов

Фото: m24.ru/Василий Макагонов

На Москве-реке появится 40 мест для швартовки судов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

"Около причальных стенок будет 40 мест на реке, куда смогут пришвартовываться суда. Это так называемые общественные центры", – заявил заммэра.

В ряде таких мест смогут останавливаться только маленькие лодки, в остальных смогут бросать якорь прогулочные речные трамвайчики и даже грузовые баржи.

"Большая Москва": Концепция развития Москвы-реки

Отметим, что в августе-сентябре на Москве-реке появятся речные трамвайчики нового поколения. Так, у теплоходов "Москва" изменится внешний и внутренний дизайн, появятся детские зоны, а пассажиров защитят от ветра и брызг.

Проект редизайна речных трамвайчиков был выбран в рамках конкурса "Ты можешь изменить Москву". Первое место занял проект дизайнеров Сергея Шкепу и Сергея Щербиненко. Но в итоге "Столичная судоходная компания" выбрала проект архитектора Павла Гавина, так как он лучше проработан с технической точки зрения. Также сохраняется и исторический облик теплохода "Москва".

Кроме того, в этом году могут появиться новые речные маршруты и необычные теплоходные экскурсии по Москве-реке. Пока у "Столичной судоходной компании" около 10 туристических маршрутов по городу.

На теплоходах также могут начать проводить нестандартные экскурсии совместно с небольшими экскурсионными бюро, по этому поводу сейчас ведутся переговоры.