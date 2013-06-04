Москва-река станет главной магистралью города для грузоперевозок

По Москве-реке будут перевозить грузы

Москва-река может стать главной магистралью города для грузоперевозок. Как заявила и.о. директора Генплана Москвы Карима Нигматулина, у главной водной артерии города – огромный транзитный потенциал.

"Москва-река – ключевая артерия. Ее необходимо использовать в разных направлениях. Грузоперевозки – одно из таких направлений. Она довольно эффективно использовалась в советские времена, и мы знаем, что такой потенциал у реки есть", - отметила Нигматуллина в эфире "Москва FM".

По ее словам, перевозка большинства грузов по Москве-реке позволит разгрузить столичные дороги. Однако для четкой работы необходимо расширить состав грузового транспорта, развить речную инфраструктуру, модернизировать речные порты и шлюзы, а также разработать маршруты перевозок.

"Мы понимаем, что Москва-река должна быть удобной и комфортной. Поэтому необходимо запланировать правильные маршруты, чтобы грузоперевозки проводились эффективно, но это не повлияло на облик реки", - сообщила Нигматуллина.

Напомним, ранее столичные власти сообщили о своем намерении развивать на Москве-реке общественный транспорт. Для этого речные трамвайчики днем будут курсировать как прогулочные, а вечером и утром – перевозить пассажиров.