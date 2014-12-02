По московским меркам: Где широка Москва-река

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Гуляя по какому парку, можно одновременно осмотреть 900 скульптур? Самый большой океанариум - где он? Какие пруды хранят память о Смутном времени? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Главной водной артерией столицы является Москва-река. Левый приток Оки растянулся примерно на 500 километров. В пределы города река заходит в районе Строгино, а покидает около МКАД - у Бесединского моста.

Реки Москвы

На территории столицы Москва-река имеет большое количество притоков, среди которых реки Яуза, Неглинная и Пресня. Последние две не увидеть - обе заключены в подземные коллекторы. В городе также можно насчитать шесть излучин, образованных Москвой-рекой.

По берегам столичной артерии расположено немало храмов и монастырей: Данилов, Новодевичий, Андреевский, храм Христа Спасителя.

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Ширина Москвы-реки не везде одинакова. Самой широкой ее частью принято считать отрезок реки в районе Лужников: если измерить здесь ее поперечную длину, получится примерно 200 метров. При этом самая узкая часть Москвы-реки находится в районе Кремля и составляет около 120 метров.

А вот самой широкой рекой в мире считается эстуарий Ла-Плата, или Серебряная река, как его еще называют. Располагается Ла-Плата между Аргентиной и Уругваем и образуется в результате слияния рек Парана и Уругвай. Бассейн речной системы занимает примерно пятую часть территории всего южноамериканского континента.

В месте образования, поблизости с Буэнос-Айресом, Ла-Плата имеет ширину около 50 километров, максимальная же ее ширина в точке впадения в Атлантический океан достигает 220 километров. Протяженность самой широкой реки в мире составляет 290 км.