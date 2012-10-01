Форма поиска по сайту

01 октября 2012, 18:44

На Москве-реке прогулочный катер сел на мель

ФОТО: ИТАР-ТАСС

На Москве-реке в понедельник вечером сел на мель катер. В настоящее время двухпалубное судно, чей хозяин пока не известен, находится недалеко от Братеевского моста.

Инцидент произошел на юге-востоке столицы. Как сообщили в полиции, катер случайно оторвался от пристани.

"Из трех катеров пытались сделать один, он оторвался и уплыл в сторону на 100 метров, находится в десяти метрах от берега", - сообщил РИА Новости представитель силовых структур. По его словам, судно представляет из себя старый ржавый прогулочный катер. В момент ЧП людей на нем не было.

По имеющимся данным, у аварийного судна нет крена, его уже буксируют на стоянку. Кроме того, предпринимаются попытки по розыску хозяина плавательного средства.

