Москва онлайн покажет, как в Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд

Фото: Москва 24/Михаил Сипко/

31 июля в Московском зоопарке отметят дни рождения двух больших панд – самца Жуи и самки Диндин. Праздничная программа начнется в 11:45. Ее откроет шоу китайских барабанщиков у главного входа в зоопарк. Оттуда стартует традиционное китайское шествие с бумажным драконом – символом страны. В 12:15 у павильона панд начнется главная часть программы. Гости хором исполнят песню "С днем рождения тебя!" на русском и китайском языках. В вольере для именинников разложат подарки в красочных пакетах и коробках.

Самец панды Жуи и полуторагодовалая самка Диндин прибыли в Москву спецрейсом из Пекина 29 апреля. К их приезду был полностью обновлен вольерный комплекс общей площадью более 800 квадратных метров. Он расположен на старой территории столичного зоопарка.

Смотрите трансляцию праздника 31 июля в 11:45 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.