Москва онлайн покажет, как создать райский уголок своими руками

С 29 июня по 8 июля в столице будет проходить VII фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Это главное событие в области ландшафтного дизайна в России. Посетителей ждет выставка работ победителей конкурса и авторские сады знаменитых ландшафтных дизайнеров с мировым именем, мастер-классы и шоу-программа.

2 июля в парке искусств "Музеон" состоится лекция, посвященная психологии ландшафта. На ней гости узнают, например, о том, как своими руками создать райский уголок, какие сорта цветов следует сочетать друг с другом, чтобы достигнуть гармонии на садовом участке.

Смотрите лекцию 2 июля трансляцию в 15:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.