Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, как начать карьеру на радио

1 июня в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит Полина Ермолаева, ведущая радиостанции Москва FM. Тема встречи – "Как придумать свою программу и попасть с ней на радио".

Во время мастер-класса Полина расскажет:



что такое вдохновение и откуда взять идею для программы;

как сделать пилот;

как совместить в себе функции продюсера, редактора и ведущего;

как убедить работодателя в том, что именно ты ему нужен.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 1 июня в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.