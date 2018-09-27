Москва онлайн покажет встречу с автором романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной

29 сентября в рамках фестиваля "Немецкий в "Иностранке" пройдет встреча с российской писательницей, автором романа "Зулейха открывает глаза", лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" Гузель Яхиной.

В ходе встречи Гузель Яхина и переводчица Татьяна Зборовская обменяются литературным опытом и поделятся впечатлениями от современной русской и немецкой литературы. Слушатели узнают, какие темы волнуют сегодня писателей России и Германии. Что объединяет литературы двух стран и в чем их точки пересечения? Как мы воспринимаем авторов через призму другого языка, кто они для нас – свои или чужие? В чем залог успеха российской интеллектуальной литературы у западного читателя?

Смотрите 29 сентября в 17:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.