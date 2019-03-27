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Москва 24

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Культура

27 марта, 15:51

Москва онлайн покажет национальный этап чемпионата мира по косплею WorldCosplaySummit

Москва онлайн культура

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Каждый год весной в Москву приходит настоящий японский праздник – фестиваль Hinode Power Japan! На этот раз он будет проходить 30 и 31 марта на ВДНХ в павильоне №75. Гостей ждет богатая программа, охватывающая все грани японской культуры – от традиционного искусства до современного поп-арта. Взрослые и дети смогут поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, посмотреть спектакли и послушать выступления популярных японских артистов.

Одно из ярчайших событий фестиваля – национальный этап мирового чемпионата по косплею WorldCosplaySummit. Московские и региональные участники покажут на сцене мастерство перформанса и сразятся за право представлять Россию в финале чемпионата, который пройдет в Японии в августе.

Не пропустите прямую трансляцию чемпионата по косплею WorldCosplaySummit! Она начнется 31 марта в 14:10 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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