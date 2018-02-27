Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

27 февраля 2018, 15:53

Москва онлайн и проект TVоя Москва покажут, как зарабатывать на видеоблоге

Москва онлайн образование работа TVоя Москва

3 марта в ЦДК в рамках конкурса "TVоя Москва" состоится лекция российского видеоблогера, идеолога всероссийского фестиваля видеоблогеров "Видфест" Руслана Усачева. Тема: "Видеоблогеры – следующая ступень эволюции".

От него слушатели узнают о:

  • индустрии видеоблогинга;
  • проблемах видеоблогинга в России: копирование с запада, у себя и друг друга и почему это не работает;
  • выборе блогеров для работы;
  • о кликклаке: принципы, подход к контенту и почему это работает;
  • необходимых требованиях к тем, кто хочет работать с блогерами.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает четвертый сезон проекта "TVоя Москва". Всех желающих вновь ждут мастер-классы от профессионалов московских медиа, а также творческий конкурс, позволяющий раскрыть потенциал каждого участника.

"TVоя Москва" – это современный живой проект, который меняется в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор проекта. Теперь мастер-классы будут иметь исключительно практическое значение, а все полученные знания слушатели смогут применить в своей работе или учебе.

Профессиональные спикеры на мастер-классах помогут слушателям прокачать социальные и профессиональные навыки и правильно расставить приоритеты.
В конкурсной части, помимо номинаций, посвященных телевидению, радио и интернету, появится также и номинация в области дизайна.
Открытые мастер-классы будут проводиться по субботам в Центре документального кино в Музее Москвы.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать