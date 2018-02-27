Москва онлайн и проект TVоя Москва покажут, как зарабатывать на видеоблоге

3 марта в ЦДК в рамках конкурса "TVоя Москва" состоится лекция российского видеоблогера, идеолога всероссийского фестиваля видеоблогеров "Видфест" Руслана Усачева. Тема: "Видеоблогеры – следующая ступень эволюции".
От него слушатели узнают о:
- индустрии видеоблогинга;
- проблемах видеоблогинга в России: копирование с запада, у себя и друг друга и почему это не работает;
- выборе блогеров для работы;
- о кликклаке: принципы, подход к контенту и почему это работает;
- необходимых требованиях к тем, кто хочет работать с блогерами.
"TVоя Москва" – это современный живой проект, который меняется в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор проекта. Теперь мастер-классы будут иметь исключительно практическое значение, а все полученные знания слушатели смогут применить в своей работе или учебе.
Профессиональные спикеры на мастер-классах помогут слушателям прокачать социальные и профессиональные навыки и правильно расставить приоритеты.
В конкурсной части, помимо номинаций, посвященных телевидению, радио и интернету, появится также и номинация в области дизайна.
Открытые мастер-классы будут проводиться по субботам в Центре документального кино в Музее Москвы.