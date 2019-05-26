Москва онлайн покажет церемонию вручения премии "Прорыв года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

27 мая на стадионе "Динамо" пройдет церемония вручения премии "Прорыв года". Завершится мероприятие концертом группы Би-2.

В финал московской премии "Прорыв года" вышел 31 предприниматель. Лучших бизнесменов выбрали участники проекта "Активный гражданин" и совет при Штабе по защите бизнеса. Премия "Прорыв года" проводится в столице впервые. Она получила широкий отклик среди московских бизнесменов: за полтора месяца на конкурс поступило более 35 тысяч заявок. Сегодня лучших предпринимателей назовут в девяти номинациях: "Почетный стартап года", "Иностранный предприниматель года", "Экспортер года», "Социально ответственный бизнес года", "Возвращение года", "Франшиза года", "Мама — успешный предприниматель года", "Гран-при года" и "Молодой предприниматель года".

Трансляция начнется 27 мая в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.