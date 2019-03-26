Москва онлайн покажет лекцию Николая Дроздова о происхождении Вселенной

Фото: Москва 24/Роман Васильев

29 марта в Центральном доме художника состоится познавательная встреча с ведущим телепередачи "В мире животных" Николаем Дроздовым. Тема лекции – "О происхождении Вселенной и Земли". Ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ расскажет об истории космоса и рассмотрит важные вопросы мироздания.

Смотрите трансляцию 29 марта в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.