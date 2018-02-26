Москва онлайн покажет, как рэперы сражаются за звание "Короля поэтов"

27 февраля в вестибюле станции "Маяковская" пассажиры увидят бойцовский ринг. Но предназначен он будет не для боксеров, а для рэп-исполнителей. Молодые музыканты сразятся за звание "Короля поэтов" и примерят на себя образы и стиль Гумилева, Пастернака, Ахматовой, Цветаевой, Бродского, Евтушенко. Выберут короля известные блогеры, представители российской хип-хоп-культуры и простые москвичи. Перед финальным раундом зрителям покажут историческую реконструкцию поединка Владимира Маяковского и Игоря Северянина в исполнении актеров городского мюзикла "Маяковский".

Прямую трансляцию смотрите 27 февраля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.