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Москва 24

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26 февраля 2018, 14:56

Москва онлайн покажет, как рэперы сражаются за звание "Короля поэтов"

Москва онлайн музыка концерт

27 февраля в вестибюле станции "Маяковская" пассажиры увидят бойцовский ринг. Но предназначен он будет не для боксеров, а для рэп-исполнителей. Молодые музыканты сразятся за звание "Короля поэтов" и примерят на себя образы и стиль Гумилева, Пастернака, Ахматовой, Цветаевой, Бродского, Евтушенко. Выберут короля известные блогеры, представители российской хип-хоп-культуры и простые москвичи. Перед финальным раундом зрителям покажут историческую реконструкцию поединка Владимира Маяковского и Игоря Северянина в исполнении актеров городского мюзикла "Маяковский".

Прямую трансляцию смотрите 27 февраля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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