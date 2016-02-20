LIVE из МузСалона24: свидание с Николаем Гринько и его укулеле

25 февраля состоится встреча в рамках проекта МузСалон24. На этот раз в "Музторге" выступит музыкант, автор песен, звукорежиссер и радиоведущий Николай Гринько. Участники мастер-класса оценят его уровень владения укулеле и поближе познакомятся с исполнителем.

В рамках проекта МузСалон24 проходят встречи с известными музыкантами. Занятия уже провели вокалист групп "Автограф" и "Ария" Артур Беркут, лидер группы "Тараканы!" Дмитрием Спириным, коллектив Therr Maitz, Катерина Цион-Княжева из

"Операции Пластилин", клавишник групп Animal ДжаZ и Zero People Александр Заранкин, участники панк-рок-группы "По***фильмы", барабанщик из группы "Дельфин", певица Линда и Борис Бурдаев из "Братьев Грим".

Регистрация на мероприятие открыта здесь. Торопитесь, количество мест ограничено. Внимание! Пожалуйста, не записывайтесь на одно мероприятие дважды под разными именами или указав два разных адреса e-mail. Поступая так, вы лишаете других поклонников исполнителя прийти на его выступление. Выберите заранее, как вы хотите представиться и на какую почту хотите получить подтверждение о регистрации, и укажите соответствующие данные. Спасибо.

Если вы не можете присутствовать лично, то смотрите прямую трансляцию на этой странице и на сайте проекта Москва онлайн в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.