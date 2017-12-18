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Москва 24

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18 декабря 2017, 11:47

Москва онлайн покажет концерт IOWA и Звери в честь победителей WorldSkills

Москва онлайн профессии концерт

18 декабря в Цифровом деловом пространстве состоится торжественное награждение победителей и участников чемпионатов WORLDSKILLS с участием мэра Москвы Сергея Собянина.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования.

Чемпионат – это многогранное событие, где встречаются руководители государственных органов и образовательных учреждений, представители промышленности и общественных организаций, место, где обсуждаются самые важные и актуальные вопросы, связанные с профессиональным мастерством.

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах и являются важнейшим событием в области повышения профессиональной подготовки и совершенствования мастерства. Успех или провал конкурсантов говорит не только об личных профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной подготовки в стране, которую они представляют.

18 декабря запланировано подведение итогов чемпионата, награждение победителей. Гостей праздника ждут интересные встречи, угощения, символические подарки. Читатели портал Москва 24 могут увидеть трансляцию большого концерта в честь победителей чемпионата WorldSkills. Начало в 18.00

В программе участвуют:

  • L’One
  • Мот
  • Звери
  • IOWA
  • Burito

Мероприятие пройдет при поддержке департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Прямую трансляцию смотрите 18 декабря в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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