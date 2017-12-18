Москва онлайн покажет концерт IOWA и Звери в честь победителей WorldSkills

18 декабря в Цифровом деловом пространстве состоится торжественное награждение победителей и участников чемпионатов WORLDSKILLS с участием мэра Москвы Сергея Собянина.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования.

Чемпионат – это многогранное событие, где встречаются руководители государственных органов и образовательных учреждений, представители промышленности и общественных организаций, место, где обсуждаются самые важные и актуальные вопросы, связанные с профессиональным мастерством.

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах и являются важнейшим событием в области повышения профессиональной подготовки и совершенствования мастерства. Успех или провал конкурсантов говорит не только об личных профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной подготовки в стране, которую они представляют.

18 декабря запланировано подведение итогов чемпионата, награждение победителей. Гостей праздника ждут интересные встречи, угощения, символические подарки. Читатели портал Москва 24 могут увидеть трансляцию большого концерта в честь победителей чемпионата WorldSkills. Начало в 18.00

В программе участвуют:



L’One

Мот

Звери

IOWA

Burito