Крещенские купания в столице. Онлайн Москвы 24

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

18 января – Крещенский сочельник. После вечерней службы открылись купели. Наш корреспондент Ярославна Зорькина посетила купель в ландшафтном парке в Митине и пообщалась с верующими в прямом эфире.

В столице традиционные крещенские купания пройдут на 59 площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. На каждой площадке заработают раздевалки и передвижные туалеты, пункты горячего питания и временной торговли. За здоровьем москвичей будут следить бригады скорой помощи. Ожидается, что в крещенских купаниях примут участие свыше 180 тысяч человек.

Трансляцию можно посмотрел также на портале "Москва онлайн".