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Культура

16 мая, 14:51

Москва онлайн покажет выступление и награждение лучших джазовых музыкантов современности

Москва онлайн культура

Фото: depositphotos/billiondigital

25 мая в саду "Эрмитаж" пройдет ежегодная церемония вручения премии "Все цвета джаза", посвященная мировой и российской музыкальной культуре, классическому и современному джазу.

За 5 лет существования премия превратилась из закрытого светского события в настоящий городской праздник и большой джазовый фестиваль на открытом воздухе. Взрослых и юных посетителей парка ждут музыкальный экспериментариум, развивающие мастер-классы, творческая лаборатория, мульт-сеансы с живым оркестром и фуд-корт. Конечно, главная часть – выступления финалистов и вручение премий. Семь наград найдут самых достойных в следующих номинациях: "За вклад в развитие джазовой культуры в России", "Музыкант года", "Релиз года", "Мероприятие года", "Площадка года", "Открытие года" и "Фестиваль года".

На сцене также выступят:

  • группа Optimystica Orchestra,

  • певица Мариам Мерабова,

  • трубач Вадим Эйленкриг,
  • этно-джазовая группа Authentic Light Orchestra,
  • соул-фанк-группа Secret Atelier,
  • заводная группа BIG CITY SHOW.

Ведущие вечера – писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова. Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением торжественную церемонию.

Смотрите трансляцию 25 мая в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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