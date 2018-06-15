Москва онлайн покажет выпускной в Парке Горького

В ночь с 23 на 24 июня в Парке Горького в шестой раз пройдет Московский выпускной. Ежегодно в празднике принимают участие тысячи школьников, для которых этот праздник становится символичным прощанием с детством и переходом во взрослую жизнь, полную событий, открытий, приключений и достижений.

Корреспондент портала Москва 24 Арина Мнацаканян вечером 23 июня посетит волшебный праздник и пообщается с красивой, умной, дерзкой молодежью. Не пропустите прямое включение с места событий! Смотрите трансляцию в 21:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.