Москва онлайн покажет, на что готовы москвичи ради работ Куинджи

Фото: пресс-служба Третьяковской галереи

17 февраля выставка "Архип Куинджи" в Третьяковской галерее работает последний день. Наша съемочная группа примкнет к очереди, чтобы проследить за многочисленными ценителями прекрасного, у которых есть последний шанс увидеть картины.

Архип Иванович Куинджи (1842–1910) – один из самых ярких русских художников XIX столетия. Искусство Куинджи тесно связано с традициями передвижников. На выставке представлено более 180 избранных произведений. Кроме полотен и работ из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, можно увидеть произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья – Азербайджана, Беларуси, и из одной частной коллекции.

Трансляция начнется 17 февраля в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.