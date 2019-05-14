Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, как создать сообщество для ТВ

18 мая в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит директор интернет-департамента познавательных и развлекательных каналов ЦТ Вероника Далецкая. Тема встречи – "Как создать сообщество для ТВ на примере телеканалов "Моя планета", "Наука", Fan".

На мастер-классе Вероника Далецкая расскажет:



что могут дать друг другу бренд и сми или потребитель и читатель;

как привлечь аудиторию и вовлечь в творческий процесс создания проекта;

какие существуют "фишки" у соцсетей;

какие самые распространенные ошибки (на примере конкретных постов).

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый, ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 18 мая в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.